Matéria publicada em 15 de março de 2021, 20:43 horas

Barra do Piraí – Um jovem, de 21 anos, se apresentou nesta segunda-feira, dia 15, na Delegacia de Barra do Piraí. Ele é suspeito de invadir a casa, onde a ex-namorada trabalhava como babá, no Morro do Gama, e esfaqueá-la.

O suspeito não se conformava com o fim do relacionamento amoroso do casal. O crime ocorreu no início deste mês.

Segundo a polícia, no dia do crime, o jovem estava com uma garrafa de álcool, possivelmente tinha a intenção de incendiar a ex-namorada, mas isso não aconteceu. Na ocasião, a vítima foi levada para a Santa Casa de Barra do Piraí.