Jovem suspeito de homicídio é preso em flagrante ao sair de hotel em Barra do Piraí

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 19:05 horas

Barra do Piraí – Um jovem, de 21 anos, suspeito de homicídio, foi preso domingo, dia 30, por policiais militares, no Centro de Barra do Piraí.

O suspeito foi preso quando saiu do hotel, acompanhando de uma jovem de 23 anos. Ele foi levado para a 88 DP (Barra do Piraí).