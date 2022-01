Jovem suspeito de homicídio é preso em Resende

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 11:42 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM cumpriram, na quarta-feira (5), um mandado de prisão contra um jovem, de 23 anos, suspeito de envolvimento em homicídio qualificado. Ele foi localizado pelos agentes na Avenida das Camélias, no bairro Cohab, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Os agentes não deram detalhes sobre o assassinato. Foi informado apenas que, o mandado de prisão foi expedido no dia 15 de dezembro de 2021, pela 1ª Vara Criminal de Resende, e que o suspeito foi levado para a 89ª DP.