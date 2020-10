Jovem suspeito de matar homem em Valença é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 16:09 horas

Valença – Policiais civis da 91ª DP (Valença), coordenados pelo delegado titular Carlos César, prenderam nesta sexta-feira, dia 9, no distrito de Amparo, em Barra Mansa, um jovem de 23 anos suspeito de homicídio. Ele é suspeito de assassinar no dia 14 de janeiro deste ano, um homem, no distrito de Santa Isabel, em Valença.

A vítima foi morta a facadas e teve o corpo “desovado” no Rio Preto. O delegado explicou que o crime foi motivado por causa de rixa antiga entre os envolvidos, por conta de droga.

– Outro envolvido no crime foi capturado em setembro deste ano. Esse suspeito, preso no mês passado, logo após o crime em janeiro, temendo ser linchado, chegou a se apresentar à polícia. Como tinha passado o período de flagrante, não sendo possível ser lavrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial na época, mandou ouvi-lo e liberá-lo, embora tenha representando pela decretação de sua prisão preventiva, na Justiça – disse o delegado

Carlos César explicou que ao assumir a 91ª DP, e, por causa da pandemia, o inquérito retornou a ele, em 13 julho desde ano. Durante as investigações, o delegado descobriu que esse jovem, preso nesta sexta-feira, foi o mentor e o executor do homicídio. Segundo o delegado, representou na Justiça pela prisão do jovem de 23 anos.

O policial explicou que os dois suspeitos moravam no distrito de Santa Isabel.