Jovem suspeito de recolher dinheiro do tráfico depõe na Delegacia de Valença

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 08:22 horas

Valença – Policiais do 10º Batalhão da PM detiveram na madrugada desta quinta-feira (28), um jovem de 19 anos, suspeito de recolher dinheiro do tráfico de drogas. Ele foi abordado pelos agentes na Estrada Valença-Barra do Piraí, no bairro Chacrinha, em Valença, e estava com R$ 1.587,00 e um celular.

Os PMs disseram que o rapaz confessou que o dinheiro era referente a uma carga de droga, que ele vendeu a um traficante de Barra do Piraí. Levado pelos agentes para a Delegacia de Valença, o suspeito prestou depoimento e foi liberado. Já o dinheiro e o celular ficaram apreendidos.