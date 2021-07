Jovens são detidos com material do tráfico em Porto Real

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 08:23 horas

Porto Real – Dois jovens, de 14 e 17 anos, foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 14, em Porto Real, após serem flagrados com material do tráfico. A abordagem aconteceu na Avenida B, no bairro Freitas Soares, durante patrulhamento. Ao todo, foram apreendidos R$674,00 em espécie, 14 tiras de maconha, 14 pinos de cocaína, 23 pedras de crack e um aparelho celular, posteriormente encaminhado para 100ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo PMs do 37º Batalhão, parte do material foi encontrada em posse dos suspeitos ainda durante patrulhamento. A PM afirma que a dupla, em atitude suspeita, tentou fugir da abordagem policial ao notar a presença dos agentes no endereço. Houve revista pessoal e com o jovem de 14 anos, R$105,00 ais em espécie foi encontrado. Já com o outro adolescente, foram arrecadados R$55,00 reais em espécie e um telefone celular. Ainda segundo a PM, durante abordagem, um dos suspeitos informou aos agentes que havia dispensado uma sacola contendo material entorpecente e indicou o local onde a droga estaria. Após buscas, mais 6 tiras de maconha e 8 pinos de cocaína, foram localizados.

Após o flagrante, os agentes fizeram contato com a mãe de um dos suspeitos, que autorizou a entrada no imóvel da família e após novas buscas, sobre o telhado, foi encontrada uma sacola com mais drogas, além de R$259,00 em espécie. Na casa do outro adolescente, segundo os agentes, foi encontrada a quantia de R$255,00 em espécie, oriundos da venda de entorpecentes, de acordo com a Polícia Militar; que afirmou que as buscas foram feitas mediante autorização de um familiar do outro suspeito.

Os jovens foram encaminhados para delegacia, onde permanecem apreendidos por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06).