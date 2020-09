Jovens são flagrados com drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 15:10 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam nesta segunda-feira, dia 21, um jovem de 18 anos, e apreenderam um menor de 15, suspeitos de tráfico de drogas. Eles foram flagrados vendendo entorpecentes no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Foram apreendidos 12 trouxinhas de maconha, seis pinos de cocaína, dois rádios, um coldre, uma base para rádio e R$ 30. Parte do material foi apreendida com a dupla, em via pública. O restante foi encontrado na casa de um dos rapazes, localizada no mesmo bairro.