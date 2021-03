Jovens são flagrados com drogas em Resende

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 19:14 horas

Resende e Vassouras – Dois jovens foram flagrados na tarde desta terça-feira (16), com grande quantidade de drogas, que estavam para ser contabilizada por policiais do 37º Batalhão da PM, que detiveram os suspeitos na Baixada do Olaria, em Resende. Um deles chegou a se esconder em um mercado, mas foi capturado.

Em outra ação da PM, os agentes apreenderam 50 pinos de cocaína, deixados por um homem que fugiu ao perceber a aproximação da viatura policial. O entorpecentes foram deixados na Rua das Magnólias, no bairro Cidade da Alegria, também em Resende.

Vassouras

Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) prenderam em flagrante, na segunda-feira (15), um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado após ação integrada de inteligência.

Segundo os agentes, o suspeito foi surpreendido na sua residência e no momento da prisão arremessou uma sacola plástica pela janela dos fundos, com quatorze pinos e doze sacolés com cocaína.

Ele já foi preso em flagrante outras três vezes, sendo a última no ano de 2018, pela qual cumpriu pena até dezembro de 2020.