Jovens são flagrados com drogas pela PRF em trecho da Dutra em Piraí

Matéria publicada em 5 de junho de 2022, 09:39 horas

Piraí- Durante uma fiscalização de combate ao crime no km 227 da Dutra, em Piraí, agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF), flagraram na tarde de sábado, 4 jovens (01 mulher e 3 homens) com idades de 18 a 23 anos portando drogas para consumo próprio.

De acordo com os agentes, os 4 jovens estavam em um veículo Honda Civic com placas de Goiânia, estado de Goiás. E durante a fiscalização os policiais sentiram um odor característico de maconha vindo do interior do veículo.

Após serem questionados pelos agentes se havia algo ilícito no veículo, a passageira de 20 anos informou ser usuária de drogas e que portava droga para consumo próprio, sendo encontrada em sua bolsa pequena quantidade de skunk. Um dos jovens de 23 anos, também, confessou ser usuário de droga, sendo encontrado em seus pertences um cigarro e certa quantidade de skunk.

Segundo a PRF, foi lavrado um TCO em desfavor dos dois jovens que portavam drogas, com base no artigo 28 da lei 11.343/2013, por porte de droga para consumo, que será remetido ao Ministério Público, sendo a quantidade de narcótico apreendida para posterior destruição, sendo os jovens liberados para seguir viagem.