Jovens são presos com drogas no Bracuí em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2022, 11:35 horas

Angra dos Reis – Uma ação realizada na quinta-feira (21), por agentes do 33º Batalhão da PM resultou nas prisões de dois jovens de 25 e 21 anos. A investida policial foi na localidade conhecida com “Casinhas do Bracuí”, em Angra dos Reis.

Com os suspeitos foram apreendidos 99 tabletes de maconha e um rádio. Eles, junto com o material, foram levados para a Delegacia de Angra dos Reis, onde foram apresentados ao delegado titular Vilson de Almeida.