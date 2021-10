Jovens são presos no Roma I após roubarem celulares na Fazenda da Grama

Matéria publicada em 28 de outubro de 2021, 18:38 horas

Volta Redonda e Rio Claro – Policiais militares conseguiram recuperar, na quarta-feira, dia 27, dois celulares roubados de duas mulheres, na Fazenda da Grama, em Rio Claro. Os aparelhos estavam com dois jovens de 21 e 18 anos, que foram localizados e presos após praticarem o crime, no bairro Roma I, em Volta Redonda.

Os agentes já tinham a descrição das fisionomias dos suspeitos e sabiam que eles tinham fugido em uma moto preta, CG 120 cilindradas, com um “mata cachorro” (proteção na parte da frente do chassi próximo ao motor da moto, que protege as pernas e os pés do piloto).

Os PMs montaram uma blitz no bairro Roma, onde um dos jovens foi abordado quando pilotava a mesma usada no assalto. Ele estava com um dos celulares roubados, e sua mãe entregou o outro aparelho. Em seguida, o comparsa foi localizado e detido no mesmo bairro.

Segundo os policiais, a dupla confessou durante o assalto que estavam “doidões” (drogados). Os suspeitos foram levados para a 168ª DP (Rio Claro) e os celulares devolvidos as vítimas.