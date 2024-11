Jovens são presos por tráfico de drogas em Resende

Resende – A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (20), dois homens por tráfico de drogas em Resende. A ação aconteceu no bairro Itapuca, onde três jovens foram vistos adentrando uma área de mata com uma sacola plástica preta. Um deles conseguiu fugir do local. Junto com os suspeitos, foram encontrados 40 pinos de cocaína, 70 comprimidos de ecstasy, R$425 e um celular.

O material apreendido e os jovens, de 18 e 19 anos, foram ecaminhados à 89ª DP para registro da ocorrência e permanecem presos.