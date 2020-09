‘Juninho Corta Cabeça’, que morreu em troca de tiros com PMs, tinha 19 anotações e 11 mandados de prisão

Angra dos Reis – Júnior Gertrudes de Oliveira, o “Juninho Corta Cabeça”, de 35 anos, tinha 19 passagens pela polícia, e 11 mandados de prisão contra ele. Considerado um dos bandidos mais procurados de Angra dos Reis, foi morto na manhã desta terça-feira, dia 8, durante uma troca de tiros com policiais militares , no bairro Sapinhatuba I, onde comandava o tráfico de drogas.

No confronto, um comparsa de 20 anos, também foi baleado. Ele está internado sob a escolta da PM, no Hospital Geral da Japuíba, em Angra dos Reis.

Antes de ser socorrido ao hospital, o jovem, mesmo ferido, mostrou aos PMs uma casa abandonada, onde foi apreendida uma arma e uma mochila.

Juninho morreu no local do tiroteio, onde foram apreendidos duas pistolas, 44 munições, três quilos de maconha, 250 gramas da mesma droga, 32 porções também de maconha, além de 813 papelotes de cocaína. Também foram apreendidos cinto tático camuflado, com oito porta-carregadores, três celulares e rádio.

Juninho completou 35 anos no último dia 3 deste mês.

Ele bancou a festa que chegou ser anunciada nas redes sociais, que anunciava presença de MCs. Na quinta-feira passada, policiais civis e militares foram ao Sapinhatuba I para coibir a festa e prender Juninho, que conseguiu escapar do cerco policial.

Um comparsa foi preso em flagrante durante o evento, quando, através de um rádio, avisava o grupo sobre a chegada dos agentes ao bairro.

O Disque Denúncia chegou a oferecer uma recompensa para quem tivesse informações sobre o paradeiro de “Juninho Corta Cabeça”.