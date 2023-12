Justiça condena mãe e madrasta por tortura e morte de menina de seis anos

Porto Real – O Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri da Capital condenou nesta terça-feira (5) duas mulheres a 57 anos, nove meses e 10 dias de prisão. Elas foram acusadas de torturar até a morte a menina Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de seis anos, em abril de 2021, em Porto Real.

A menina, filha de uma e enteada de outra, chegou a ser socorrida e hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com denúncia, a dupla efetuou sessões de agressões contra a vítima, consistentes em socos, chutes, arremessos contra a parede, pisões, chicoteadas e arremesso num barranco de aproximadamente sete metros de altura – isso, por três dias seguidos.

“A morte de uma criança de apenas seis anos não se resume a um ato isolado de homicídio. Trata-se de um ato de extrema perversidade que transcende os limites da compreensão humana. A tenra idade da vítima, uma criança inocente e vulnerável, é um fator que exige uma avaliação negativa das consequências do crime. Se tomada, por exemplo, a expectativa de vida da mulher no Brasil (de 79 anos), a ré ceifou, no mínimo, 73 anos de vida da vítima”, ressaltou o presidente do 3º Tribunal do Júri da Capital, juiz Cariel Bezerra Patriota.