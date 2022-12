Justiça decreta prisão preventiva de jovem que agrediu a mãe em Pinheiral - Diário do Vale

Pinheiral – Um jovem, de 20 anos, preso por agredir fisicamente a mãe e padrasto teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, segundo decisão do Tribunal de Justiça. A audiência aconteceu no Cartório da Central de Custódia, em Volta Redonda, no último domingo, dia 4. O crime foi cometido na sexta-feira, dia 2, no no bairro Palmeiras, em Pinheiral.