Justiça entra em recesso no próximo dia 20 em todo Estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 15:07 horas

Rio e Volta Redonda – O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e a Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) regulamentaram o Plantão Judiciário do recesso forense, que ocorrerá no período de 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021. Foram divulgadas as escalas de plantão da 1ª e da 2ª instâncias. Os magistrados e servidores atuarão em regime de home office.