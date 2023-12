Lei Seca flagra mais de 400 motoristas alcoolizados no fim de semana

Rio – A Operação Lei Seca flagrou 422 motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante o fim de semana em todo o Estado do Rio. Esse número representa 22,48% dos 1.877 condutores que foram abordados entre sexta-feira (08 de Dezembro) e domingo (10 de Dezembro).

Em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, foi o destaque negativo entre as ações realizadas. No sábado, 42,5% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito de álcool. No domingo, em Armação de Búzios, também apresentou um índice alto de alcoolemia, totalizando 37,3%.

Em Macaé, na sexta-feira, foram 135 motoristas abordados e 37% deles estavam alcoolizados. Na Barra da Tijuca, município da zona oeste, no sábado, foram 43 motoristas dirigindo sob efeito do álcool, totalizando 28%. No Engenho Novo, na sexta-feira, foram 72 condutores abordados, 34,9% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito do álcool. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também no sábado, foram 136 abordados e 27,2% estavam