Levantamento aponta crescimento de crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 17 de setembro de 2022, 10:47 horas

Rio de Janeiro – Um levantamento feito pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (canal específico para denunciar crimes contra o meio ambiente), aponta que neste ano, o número de informações sobre ilícitos ambientais teve, até agosto, um aumento de 21% se comparado com o ano de 2021 em todo o Estado do Rio de Janeiro. Até o dia 31 de agosto, o programa já havia recebido 13.628 denúncias, 2.380 a mais do que o mesmo período do ano passado.

Isso mostra que a população está mais consciente quando o assunto é meio ambiente e graças a essa ferramenta do Disque Denúncia, as pessoas vem conseguindo ajudar a polícia e as autoridades no combate a esse tipo de assunto. Em todos os meses deste ano, houve aumento de informações quando olhamos para o ano passado.

Os dados mostram que a cidade do Rio de Janeiro continua liderando as denúncias. De janeiro à agosto de 2021 eram 5.242 denúncias contra 6.881 em 2022. São Gonçalo subiu de 624 para 862; Nova Iguaçu tinha 587 e passou para 856.

Com relação aos assuntos, maus tratos contra animais dispara, subindo de 5.535 para 8.233, um aumento de 47% se comparado ao ano de 2021. Outros assuntos que tiveram aumento expressivo foram: poluição do ar, extração irregular de substância mineral, aterramento de mangue, rios ou lagoas, desvio do curso de água, desperdício de água, locais de fabricação e comercialização de cerol e linha chilena e carvoarias clandestinas. Esse último saiu de 14 para 29 e com essas informações, nesta quinta-feira (15) a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente estourou duas carvoarias no Parque Capivari, onde encontraram inclusive um menor de idade trabalhando no local.

Grande parte das denúncias é encaminhada ao Comando de Polícia Ambiental (CPAm) que tem sido um grande parceiro no que diz respeito ao combate aos ilícitos contra o meio ambiente e nesta primeira quinzena de setembro, o Linha Verde já cadastrou 628 denúncias.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.