Ligações sobre coronavírus lideram registros no Disque Denúncia

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 09:23 horas

Rio de Janeiro – O Disque Denúncia do Estado do Rio de Janeiro contabilizou 345 denúncias referente às ações de combate ao novo Coronavírus. Desde o dia 13 o canal de atendimento sobre Covid-19 soma 1.962 denúncias. Somente nesta quarta-feira, 25, 72,78% das denúncias registradas no sistema foram sobre Coronavírus.

As informações sobre o Covid 19 podem ser repassadas pelos telefones 22531177 e 0300 253 1177 ou pelo app “Disque Denúncia RJ”.