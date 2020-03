Loja de colchões é arrombada em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 18:42 horas

Segundo a PM, dois notebooks foram furtados

Barra Mansa – Uma loja de colchões foi arrombada nesta terça-feira, 24, na Avenida Domingos Mariano, no Centro de Barra Mansa. Segundo a ocorrência da Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento informou aos PMs que após tomar conhecimento do arrombamento, notou que dois notebooks, um Sony e um Ace, foram furtados.

A PM informou que a vítima foi orientada a fazer o registro online, mediante a quarentena imposta pelo governo, devido o Covid-19; onde, crimes com menor potencial ofensivo, podem ser registrado fora da 90ª DP (Barra Mansa).