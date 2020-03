Loja é arrombada e furtada em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 17:58 horas

Barra Mansa – Uma loja foi arrombada e furtada nesta terça-feira, 31, na Rua João Chiesse Filho, no Centro de Barra Mansa. Segundo a PM, um homem, se identificando como proprietário do estabelecimento, solicitou a ajuda de policiais militares que passavam pelo local, afirmando que o alarme do imóvel havia disparado, suspeitando de algo.

Segundo a PM, as portas de aço do estabelecimento foram encontradas com sinais de arrombamento; uma gaveta do caixa foi furtada e a quantia de R$160,00, foi levada.

De acordo com a ocorrência da PM, o proprietário do estabelecimento foi orientado a fazer o registro online, mediante a quarentena imposta pelo governo, devido o Covid-19; onde, crimes com menor potencial ofensivo, podem ser registrados fora da 90ª DP (Barra Mansa).