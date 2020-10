Praticante de artes marciais é preso após agredir a ex-namorada em Rio das Flores

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 18:57 horas

Rio das Flores – Uma informação repassada ao Disque-Denúncia da delegacia de Rio das Flores, resultou na prisão, nesta segunda-feira, dia 26, de um homem de 51 anos, praticante de artes marciais, suspeito de agredir a ex-namorada, uma funcionária pública. Ele foi localizado e detido pelos agentes, no bairro Formoso, em Rio das Flores.

O delegado Rodolfo Atala disse que o suspeito é conhecido na localidade por seu temperamento violento. O policial explicou ainda que a vítima vinha sendo agredida, por muito tempo, pelo ex-namorado, que também a impedia de exercer o direito de ir e vir.

Atala relatou ainda que o suspeito possui antecedentes criminais por roubo, estelionato, porte ilegal de arma e que, inúmeras vezes, teve passagem pela polícia, por praticar crimes de ameaça e lesão corporal.

O delegado disse que o homem responderá por constrangimento ilegal, ameaça, injúria e vias de fato. Todos esses crimes estão elencados na Lei Maria da Penha.

O suspeito será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde ficará à disposição da Justiça.

– A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem o agressor à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive, assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil – disse Atala.