Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 16:15 horas

Porto Real – O delegado titular da 100ª DP (Porto Real), Marcelo Nunes Ribeiro, confirmou nesta terça-feira, dia 27, que a mãe da madrasta da menina de 6 anos, torturada e morta em Porto Real, está respondendo por omissão de socorro, em liberdade. A criança morreu no sábado passado, em um hospital particular de Resende.

As despesas foram pagas pela Prefeitura de Porto Real, cidade onde a vítima, a mãe e a madrasta dela, moravam. As duas estão presas no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio, e respondem por tortura qualificada.

O argumento usado pela mulher que não socorreu a criança, “porque a filha disse que era para não se meter”, não convenceu o delegado, que a indiciou criminalmente.