Mais 50 viaturas chegam ao Rio para reforçar o patrulhamento da PM

Estado – O patrulhamento diário da Polícia Militar em todo o Estado do Rio de Janeiro ganha mais um importante reforço neste domingo (29), com a chegada de mais 50 novos carros operacionais. Até o final deste ano, a frota da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) receberá, no total, 440 viaturas zero quilômetro, parcialmente blindadas. A renovação da frota é resultado de um investimento de R$ 96 milhões do Governo do Estado. Os veículos que chegaram hoje fazem parte da primeira remessa, de 178 veículos.

– É mais investimento em segurança para nossa população. O combate ao crime, sobretudo às quadrilhas organizadas, de milícias e narcomilicianos, passa, além da asfixia de fontes clandestinas de renda e endurecimento das leis para terroristas, também pela reorganização estrutural física das nossas forças de segurança. Estamos fazendo nossa parte, e reforço que é preciso a união de todos os estados e governo federal nessa luta de combate à criminalidade – afirmou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado junto às montadoras, serão entregues 370 veículos do modelo Duster, da Renault, que serão distribuídos para atender a demandas das unidades operacionais de diferentes regiões. Também foram adquiridas 20 picapes Ford Ranger para o Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e 50 SW4 da Toyota para o grupamento de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).

O processo para a aquisição das novas viaturas, que se desenvolveu ao longo de 2023, segue as novas diretrizes do setor administrativo da SEPM, voltadas para não interromper o ciclo de reforço e renovação dos recursos materiais da corporação.

– Nossa frota precisa estar em dia para que nossos policiais possam prestar o serviço à sociedade com segurança e condições de trabalho adequadas – reforçou o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, lembrando que a partir do ano passado a blindagem parcial passou a fazer parte da configuração programada paras as viaturas da corporação.

Em 2022 foram adquiridas 513 viaturas operacionais parcialmente blindadas e, para o próximo ano, o comando da Corporação já deu início ao processo de aquisição de outros 414 novos veículos. Entre 2022 e 2024, a renovação da frota atingirá a marca de 1.367 viaturas.

Guarda-vidas dos bombeiros também recebem novas moto-aquáticas

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro também recebem neste domingo uma nova remessa de motos-aquáticas para reforço das operações na orla de todo o Estado do Rio de Janeiro. Mais 19 veículos deste tipo serão entregues aos militares que necessitam dos equipamentos para garantir a segurança dos banhistas e turistas nas praias fluminenses.

A aquisição faz parte de um montante de mais de R$ 31 milhões em investimentos feitos pelo Governo do Estado, ao longo dos últimos três anos, no Grupamento Marítimo.

A entrega das motos, no 2º Grupamento Marítimo (GMAR) da Barra da Tijuca, faz parte do planejamento estratégico da corporação, com foco na prevenção, com o objetivo de reduzir o número de afogamentos nas praias cariocas e do interior. Só este ano, os guarda-vidas da corporação já realizaram mais de 1,3 milhão de ações preventivas e mais de 19 mil salvamentos marítimos.