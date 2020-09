Mais de 400 pinos de cocaína foram apreendidos no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 21:56 horas

Barra Mansa – Nesta quinta-feira (10) a Polícia Militar apreendeu farto material do tráfico em Barra Mansa. A ação foi na Rua Eduardo Junqueira, no Centro da cidade.

Segundo informações da PM, os agentes receberam denúncia sobre a presença de supostos gerentes do tráfico no local, que seriam responsáveis pela distribuição das drogas e contratação dos “vapores do tráfico” e pelo “recolhe” do dinheiro arrecadado pela venda das drogas e depósito do mesmo. Porém, os suspeitos conseguiram fugir, abandonando todo o material.

Foram apreendidos 403 pinos de cocaína (cerca de 201,5 gramas), 20 trouxas grandes de maconha, 94 dolas de maconha, uma réplica de pistola e duas bases de rádio transmissor.

Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).