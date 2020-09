Mais de 62 mil garrafas de cerveja são apreendidas por fraude fiscal na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 13:42 horas

Dois caminhões, com placas de Piraquara (PR), foram abordados pela PRF na manhã desta quarta-feira, dia 02, no km 318, sentido RJ

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam dois veículos com indícios de fraude fiscal na manhã desta quarta-feira, 02, em Itatiaia. Dois caminhões, com placas de Piraquara (PR), transportando cerveja, foram abordados pelos agentes durante realização da Operação Tamoio V, no km 318 da Dutra, sentido Rio de Janeiro.

Um dos veículos transportava 31.608 e o outro 31.000 garrafas de cerveja de 300 ml. Segundo a PRF, no momento da abordagem, os condutores informaram que estavam transportando leite, mas ao verificarem a carga, descobriram que na verdade, a carga seria outra.

Durante inspeção das notas fiscais, destinadas ao município de Magé (RJ), foram observados indícios de fraude fiscal. Com isso, os veículos foram encaminhados para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, onde um auditor fiscal da Receita Estadual verificou as notas e também constatou as irregularidades. Os veículos permaneceram apreendidos para os procedimentos de ordem tributária, de competência daquele órgão. Ao todo, foram apreendidas 62.608 garrafas de cerveja.