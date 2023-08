Mais de mil caixas de cerveja com indícios de falsificação são apreendidas na Dutra

Itatiaia – Mais de mil engradados de cerveja de marcas conhecidas foram apreendidos por indícios de falsificação, na quarta-feira (23). A ação foi realizada por agentes do Programa Operação Foco Divisas, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, e auditores da Receita Estadual e aconteceu no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, na divisa entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações do Programa Operação Foco, o primeiro caminhão foi abordado por volta das 4h, quando passou pela fiscalização e não apresentou nota fiscal. O motorista teria alegado que as caixas estavam vazias. O segundo veículo foi abordado por volta das 10h. A documentação apresentada pelo motorista estava irregular. Os dois motoristas teriam afirmado que haviam retirado as bebidas do depósito de uma empresa em São Paulo.

Os agentes relataram que representantes da empresa responsável pela produção das cervejas das marcas apresentadas estiveram no Posto de Fiscalização e constataram as irregularidades na numeração dos lotes, afirmaram que as bebidas não foram produzidas pela fábrica da empresa e atestaram as suspeitas de falsificação.

“As ocorrências mostram o quanto nossos agentes estão atentos nas nossas divisas. Evitamos que um produto possivelmente oriundo de falsificação fosse colocado no mercado. Essas ações combatem a concorrência desleal em nosso Estado”, frisou o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Vaz Castelano.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Itatiaia e os caminhões ficaram retidos com as respectivas mercadorias. De acordo com o artigo 272 do Código Penal, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: Pena – reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

Foto: enviada pela Operação Foco Divisas