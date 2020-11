Mais um motoboy é assaltado no bairro Retiro, em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 15:07 horas

Volta Redonda – Um motoboy, de 47 anos, foi assaltado no final da noite desta quarta-feira, dia 4, em Volta Redonda. O bandido, armado com um revólver, roubou a moto (placa KQY-2752), de propriedade da vítima, que foi rendida na Rua Teresina, no bairro Retiro.

Policiais civis da 93ª DFP (Volta Redonda) tinham registrado na noite de terça-feira, dia 3, outro assalto, cuja vítima também foi um motoboy, que ficou sem sua moto (placa RIP-1G96) . Ele foi assaltado na Avenida Israel Ferreira, também no Retiro.

A descrição física que os dois motoboys assaltados fizeram do criminoso é semelhante, inclusive dos trajes que vestia nos dois roubos que praticou.

O delegado titular Edézio Ramos não descartou a hipótese de que um mesmo bandido esteja agindo criminalmente no bairro Retiro. O policial vai requisitar eventuais imagens que possam ter sido gravadas por câmeras instaladas em vias públicas.