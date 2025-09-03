Mais um suspeito de assalto a familiares de Bolsonaro é preso em Resende

Resende – Policiais da 89ª DP de Resende prenderam, na manhã desta quarta-feira (3), um homem suspeito de participar do assalto à casa da ex-mulher e dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrido no último dia 24, no bairro Vila Julieta. O suspeito, de 42 anos, tem 12 anotações criminais e já vinha sendo investigado em outros inquéritos.

A prisão aconteceu na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral. Segundo a polícia, o homem tentou fugir, acabou ferido no pé e foi levado ao Hospital de Emergência. Na ação, os agentes apreenderam drogas, munições e um relógio.

Na semana passada, outros dois suspeitos já haviam sido capturados no bairro Paraíso. Inicialmente, negaram envolvimento, mas depois confessaram, alegando que haviam caído “na maior roubada” de suas vidas. A dona da casa onde eles foram encontrados também foi detida, mas, de acordo com a investigação, sua prisão se deu por porte de arma e tráfico, sem participação direta no assalto.

O crime, que durou mais de uma hora, ocorreu na residência dos pais de Rogéria Nantes Bolsonaro. O casal de idosos foi mantido refém enquanto os assaltantes exigiam dinheiro. Os criminosos fugiram no carro do ex-sogro, um Ford Focus localizado dois dias depois, com joias e celulares da família.