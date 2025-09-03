quarta-feira, 3 setembro 2025
Fale conosco

Mais um suspeito de assalto a familiares de Bolsonaro é preso em Resende

Homem com extensa ficha criminal foi capturado após tentativa de fuga

by Lívia Nascimento

Foram localizados uma arma de fogo, cartuchos, uma réplica de arma, entorpecentes, capuzes obscuros, aparelhos telefônicos e vestimentas utilizadas durante o delito do dia 24 – Foto: Polícia Civil

Resende – Policiais da 89ª DP de Resende prenderam, na manhã desta quarta-feira (3), um homem suspeito de participar do assalto à casa da ex-mulher e dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrido no último dia 24, no bairro Vila Julieta. O suspeito, de 42 anos, tem 12 anotações criminais e já vinha sendo investigado em outros inquéritos.

A prisão aconteceu na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral. Segundo a polícia, o homem tentou fugir, acabou ferido no pé e foi levado ao Hospital de Emergência. Na ação, os agentes apreenderam drogas, munições e um relógio.

Na semana passada, outros dois suspeitos já haviam sido capturados no bairro Paraíso. Inicialmente, negaram envolvimento, mas depois confessaram, alegando que haviam caído “na maior roubada” de suas vidas. A dona da casa onde eles foram encontrados também foi detida, mas, de acordo com a investigação, sua prisão se deu por porte de arma e tráfico, sem participação direta no assalto.

O crime, que durou mais de uma hora, ocorreu na residência dos pais de Rogéria Nantes Bolsonaro. O casal de idosos foi mantido refém enquanto os assaltantes exigiam dinheiro. Os criminosos fugiram no carro do ex-sogro, um Ford Focus localizado dois dias depois, com joias e celulares da família.

Você também pode gostar

Voltaço finaliza preparação antes de encarar o Paysandu...

Volta Redonda registra queda de até 64% na...

Senado aprova PEC que muda regras dos precatórios

Prefeitura leva alunos e pessoas com deficiência ao...

Prouni 2025/2: prazo para comprovar informações termina na...

Deputado estadual é preso por intermediar armas para...

Diogo Nogueira abre a Feira do Amor de...

O novo alvo do crime em VR: pó...

PEC propõe reduzir jornada de trabalho de 44...

Deputado estadual é preso em operação contra o...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996