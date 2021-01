Mais uma pessoa é ferida com faca na Vila Santa Cecília em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 10:38 horas

Volta Redonda – Em pouco mais de 24 horas duas pessoas são feridas com golpes de facão na cidade. O caso mais recente foi registrado na 93 DP (Delegacia de Polícia), envolvendo duas moradoras de rua. Uma delas, de 24 anos, foi ferida na cabeça com golpes de facão. A briga aconteceu no final da noite da segunda-feira (4), na Vila Santa Cecília. A vítima foi levada ao Hospital São João Batista, onde recebeu atendimento. As mulheres foram ouvidas e liberadas.