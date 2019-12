Mais uma vítima de acidente tem a perna amputada

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 17:57 horas

Volta Redonda- Matheus Sodré, de 32 anos, teve uma das pernas amputadas. Ele está internado no Hospital Unimed, em Volta Redonda, desde o dia 8. Ele foi atropelado por um caminhão, que era conduzido por um motorista embriagado, na Via Dutra. O acidente aconteceu no Km 237, em Piraí, e deixou um PM morto.

Além de Matheus, Guilherme Maia, de 20 anos, também foi atropelado, e teve a perna amputada, no Hospital São João Batista, para onde foi levado. Também outro jovem, Alex Siqueira, de 20 anos, fraturou o pé. Ele foi socorrido no Hospital Flávio Leal, em Piraí.

Na ocasião, o cabo-PM Renan Gonçalves, que estava fora da viatura, fazendo a vistoria no Vectra, onde estavam as vítimas, também foi atropelado e morreu no local.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que comprovou seu estado de embriaguez. Ele foi levado para a 94ª DP e indiciado por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.