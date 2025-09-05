sexta-feira, 5 setembro 2025
Mal súbito faz motorista capotar carro na Dutra em Resende

Homem de 41 anos estava consciente, mas desorientado após capotagem

by Mayra Gomes

Foto: Reprodução

Resende – Um motorista de 41 anos sofreu um mal súbito e capotou o carro que dirigia na manhã desta sexta-feira (5), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 308,5, na alça de acesso da pista auxiliar, entre os bairros Jardim do Sol e Paraíso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro perdeu os sentidos e o veículo atingiu o meio-fio do canteiro lateral antes de capotar. Ele foi socorrido pela equipe de resgate da CCR.

De acordo com os agentes, o motorista estava consciente, mas desorientado, e apresentava pressão arterial muito alta, o que pode ter provocado o mal súbito. Familiares confirmaram que ele tem histórico de problemas circulatórios e crises de hipertensão.

Apesar de não ter sofrido ferimentos no acidente, o homem foi levado pela CCR ao Hospital de Emergência de Resende para avaliação médica.

 

