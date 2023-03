Megaoperação do 5º CPA contra o tráfico faz prisões em VR, BM e Barra do Piraí - Diário do Vale

Megaoperação do 5º CPA contra o tráfico faz prisões em VR, BM e Barra do Piraí

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 14:06 horas

Oito pessoas foram presas e cerca de 300 munições de vários calibres foram apreendidas

Sul Fluminense – Uma grande quantidade de drogas e munição foi apreendida pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (24). A operação, que foi uma ação conjunta entre os batalhões de Polícia Militar de Volta Redonda (28º BPM), Barra do Piraí (10º BPM), Angra dos Reis (33º BPM) e Resende (37º BPM), deteve oito pessoas – sendo um adolescente – e teve como foco principal os bairros Dom Bosco e Santa Cruz, em Volta Redonda; Califórnia, distrito de Barra do Piraí e Vila Delgado, em Barra Mansa.

A megaoperação do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) contou ainda com a participação de policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e 90ª DP (Barra Mansa); agentes da 2ª Companhia de Inteligência da Polícia Militar (CIPM) e guardas municipais ambientais de Barra do Piraí. O objetivo é combater o tráfico de drogas e reforçar a ostensividade da PM na área de policiamento.

No Califórnia, em Barra do Piraí, os agentes de Segurança Pública apreenderam 01 pistola .40; 14 munições do mesmo calibre; 20 munições de 9mm; 01 câmera de monitoramento; 08 celulares; 01 tablet; 01 notebook; 13 gaiolas com pássaros; 02 bases de rádio transmissor; entorpecentes ainda a contabilizar e R$ 1.805 em espécie. Foram presas quatro pessoas. Quatro veículos, duas motos e dois carros, foram apreendidos. Houve também cinco autuações por infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No Dom Bosco, em Volta Redonda, um adolescente foi apreendido e dois suspeitos foram presos. No bairro, os policiais encontraram 257 munições de diversos calibres; 53 pedras de crack; 02 rádios transmissores; 01 par de coturno; 59 pinos de cocaína; 01 mochila preta; 01 capa de colete e duas folhas com etiquetas para endolação de drogas. Também foram registradas 20 infrações de trânsito e removidos 09 veículos, sendo oito motocicletas e um automóvel.

Já na Vila Delgado, em Barra Mansa, duas pessoas foram presas. Foram apreendidas quatro motos, dois carros, um carregador de pistola e uma pistola calibre .40.

Fotos: Evandro Freitas

Fotos cedidas pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro: