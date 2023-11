Menina de 15 anos é vítima de ‘corretivo’ do tráfico, em Paraty

Paraty – Uma menina de 15 anos foi vítima de um ‘corretivo’ do tráfico no domingo (19), na Rua Bromélias, no bairro Pantanal. O local onde o crime aconteceu foi descoberto pela Polícia Militar nesta segunda-feira (20),quando a corporação tomou ciência de um vídeo onde ela aparecia tendo os cabelos raspados por integrantes do crime organizado.

Em diligência ao endereço, um homem de 25 anos foi localizado e não ofereceu resistência. Ele indicou aos policiais que, no corredor da casa, havia drogas e uma arma de fogo. Sobre a agressão à adolescente, ele confirmou ter participado, sendo o responsável por gravar o vídeo. Um chumaço do cabelo da jovem foi encontrado debaixo de um tanque.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 167ª DP, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração suprimida; 39 trouxas de maconha; quatro pinos de cocaína; duas balanças de precisão e uma máquina de cortar cabelo.