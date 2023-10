Menino de 10 anos é vítima de estupro de vulnerável, em Quatis

Quatis – Uma criança de 10 anos foi vítima de estupro e lesão corporal, em Quatis. O caso foi registrado no final da tarde deste sábado (21).

De acordo com a ocorrência, o menino deu entrada no Hospital de Quatis alegando ter sido agredido e violentado por dois garotos de 13 anos.

A Polícia Militar foi aos endereços dos suspeitos e os conduziu à 100ª Delegacia de Polícia (Porto Real) para que prestassem depoimento. Todos os envolvidos estavam acompanhados por seus responsáveis e pelo Conselho Tutelar do município. Os adolescentes foram autuados por fato análogo a estupro de vulnerável e permanecem apreendidos.

Saiba como prevenir abuso sexual entre crianças e adolescentes:

Segundo a organização Childhood Brasil, que tem por objetivo a proteção à infância e adolescência, com foco no enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes, o diálogo é um dos principais caminhos para prevenir a violência sexual.

Realizando as abordagens apropriadas para cada faixa etária, é importante que desde cedo sejam ensinados conceitos como autoproteção, consentimento, integridade corporal, sentimentos e quais são as partes privadas do nosso corpo. Abordar esses temas é fundamental para se trabalhar a autodefesa com as crianças e adolescentes.

Outro ponto importante é entender que a erotização precoce também pode ser um dos motivos para essa violência entre as próprias crianças e adolescentes. É de responsabilidade do adulto filtrar os conteúdos que chegam e não estimular esse tipo de prática. O mais importante em toda essa abordagem preventiva é mostrar a disposição para ajudar.

Além de prevenir a violência, conversar sobre esses temas promove benefícios na confiança entre o adulto e a criança ou adolescente, principalmente se a criança for a vítima ou testemunha de violência sexual. Com informações de childhoodbrasil.org.br