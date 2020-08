Menino queimado em Barra Mansa com água fervendo continua internado em UTI

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 19:49 horas

Barra Mansa – O menino de 2 anos que sofreu queimaduras ao ser atingido por água fervendo, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Barra Mansa. A unidade hospitalar não informou o estado do paciente.

Na segunda-feira, dia 10, durante uma discussão, segundo policiais militares, entre os pais do menino, uma chaleira com água quente derramou sobre a criança, após o pai dar um tapa na mão da mulher dele.

Ela tinha acabado de tirar a chaleira do fogão, para coar um café, quando ocorreu o acidente no imóvel do casal, no bairro Ano Bom.

Uma fonte da polícia informou que apenas a mãe da criança prestou depoimento na 90ª DP (Barra Mansa), onde foi feita uma solicitação à Justiça de afastamento do lar, do marido. Ele ainda não teria comparecido à delegacia para ser ouvido, de acordo com informação da mesma fonte.

Anteriormente, a mulher já tinha feito uma ocorrência de violência doméstica contra o companheiro.