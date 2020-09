Menor cai e bate a cabeça no chão ao tentar fugir de policiais em Valença

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 17:22 horas

Valença – Um menor, de 15 anos, foi socorrido na terça-feira, dia 22, no Hospital Escola de Valença, após cair e bater a cabeça no chão, tentando escapar do cerco feito por policiais militares. O fato ocorreu na Rua Francisco Borges Castanheiro, no bairro Água Fria, em Valença, onde também foi preso um comparsa, de 18 anos, que estava vendendo drogas no local.

Os PMs apreenderam sete trouxinhas de maconha prensada, R$ 50 e um celular.

Após medicado no hospital, o menor foi levado para a 91ª DP (Valença), mas apenas como testemunha. Já o jovem de 18 anos foi indiciado por tráfico de drogas e ficou preso.