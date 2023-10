Menor de 14 anos é apreendida com o namorado por suspeita de tráfico, em Vassouras

Vassouras – Após uma ação do Serviço de Inteligência (P2), agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar, detiveram um casal suspeito de tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira (13), na Avenida Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, (Broadway), no Centro de Vassouras. Com a dupla foram arrecadados 52 sacolés de cocaína contendo nas embalagens a descrição “Estado Islâmico Extra Forte R$ 50” e R$ 64 em dinheiro.

De acordo com a ocorrência, as drogas ficavam armazenadas na casa da adolescente de apenas 14 anos. Ela seria responsável por levar os entorpecentes, em poucas quantidades, para o namorado, de 21 anos, vender no centro da cidade.

Durante a abordagem aos suspeitos a polícia encontrou com o homem, quatro sacolés de Cocaína e R$ 64,00 em espécie. Em seguida os agentes estiveram na casa da adolescente e após revista no local teriam encontrado uma mochila, no quarto dela, contendo mais 48 sacolés de cocaína.

Os suspeitos foram levados para a 95ª DP, onde o homem foi preso e autuado por tráfico de drogas e a adolescente ficou detida por fato análogo ao tráfico de drogas.