Menor de 15 anos é apreendido com três pistolas e entorpecentes em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 19:00 horas

Barra do Piraí – Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado da unidade policial, Rodolfo Atala, comandaram uma ação que resultou na apreensão de um menor de 15 anos, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A investida contou com apoio de policias do 10º Batalhão da PM.

O rapaz foi localizado no bairro Coimbra, em Barra do Piraí. No local, os policiais apreenderam três pistolas, 500 pinos de cocaína e 200 sacolés de maconha.

– A 88ª DP em conjunto com o 10º BPM vêm realizando um trabalho no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí – explicou Atala.

O adolescente passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma.