Menor é apreendido ao tentar entregar marmitex com drogas a comparsa preso

Matéria publicada em 25 de junho de 2021, 19:08 horas

Paraíba do Sul – Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido nesta sexta-feira, dia 25, quando tentava entregar um marmitex contendo comida e maconha, a um comparsa, de 25 anos, que se preparava para participar de uma audiência, no Fórum de Paraíba do Sul. O réu responde processo por tráfico de drogas.

O menor foi apreendido por policiais do 38º Batalhão da PM, que receberam a denúncia de que ele estava indo entregar a quentinha, contendo comida e cinco trouxinhas de maconha e um sacolé de cocaína, ao preso no Fórum.

O rapaz foi localizado quando descia o Morro do Andrade Figueira, também em Paraíba do Sul.

Os agentes disseram que o menor chegou a negar a acusação, mas acabou confessando que “queria fazer um agrado ao comparsa”, que foi preso durante a Operação “Eu que Lute”, deflagrada pela PM no dia 22 de setembro de 2020.

O rapaz flagrado com a marmitex foi levado para a 107 DP (Paraíba do Sul ), onde foi apresentando à delegada titular Cláudia Nardy Abbud.