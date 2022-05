Menor é apreendido com drogas dentro de ônibus em Valença

Matéria publicada em 1 de maio de 2022, 13:18 horas

Valença – Policiais militares interceptaram um ônibus, no sábado (30), que fazia a linha Barra do Piraí-Valença, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, com drogas. A ação foi na RJ-145, no bairro Canteiros, em Valença.

Os agentes entraram no veículo e encontraram próximo ao menor uma mochila, que continha 250 gramas de maconha e dois celulares. Em seguida, eles apreenderam outro menor, de 17 anos, que aguardava a chegada dos entorpecentes, próximo a rodoviária de Valença, no Centro da cidade.

Os dois rapazes foram levados para a 91ª DP, onde o adolescente, de 16 anos, passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O outro menor, que aguardava a chegada da droga, foi liberado, porque nada de ilícito foi encontrado com ele durante a abordagem policial.