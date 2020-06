Menor é apreendido com revólver, munições e drogas em Porto Real

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 11:15 horas

Porto Real – Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido por policiais do 37º Batalhão na madrugada desta sexta-feira (05), na Rua Dezesseis, no bairro Freias Soares, em Porto Real, suspeito de tráfico de drogas. Com o adolescente, segundo a PM, foram encontrados: um revólver com a numeração raspada, quatro munições intactas de calibre 38, além de 148 pinos de cocaína.

Os PMs faziam patrulhamento no endereço, quando viram um veículo branco circulando pelo local. Ao darem voz de parada, o motorista do veículo, que é conhecido, fugiu. O adolescente saiu correndo, mas os policiais conseguiram o endereço onde o menor poderia ser encontrado. Após as buscas, o adolescente foi encontrado na casa de sua irmã, que, segundo a PM, autorizou a entrada dos agentes no imóvel.

O menor confessou aos agentes ter fugido por medo de ser abordado e confessou estar no interior do veículo junto ao suspeito. Durante buscas no imóvel, o material foi encontrado dentro de uma cômoda e no telhado. Após o flagrante, todos foram encaminhados para a delegacia. O adolescente foi autuado, permanecendo apreendido. A irmã do menor foi ouvida como testemunha e liberada.