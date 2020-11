Menor é apreendido em escola com drogas e R$ 3,6 mil em Resende

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 18:53 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM apreenderam nesta sexta-feira, dia 6, um menor, de 14 anos, que estava com drogas e R$ 3,6 mil. Dinheiro que os agentes acreditam ser proveniente da venda de drogas. O adolescente chegou a entrar em uma escola, na Rua Inácio Lopes Siqueira, na Baixada do Olaria, em Resende.

Ele foi perseguido e alcançado pelos PMs. Conselheiros tutelares compareceram ao local da apreensão. O adolescente e as 23 pedras de crack foram levados para a 89ª DP (Resende), onde passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.