Menor é apreendido por suspeita de tráfico em distrito de Barra do Piraí

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 09:25 horas

Barra do Piraí – A Polícia Militar apreendeu quase meio quilo de maconha, dividido em tabletes, e cerca de 400 gramas de cocaína, em sacolés, durante uma ação na Rua 21, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, no final da tarde da quinta-feira (9). Um saco contendo 679 gramas de um pó branco, cujo resultado foi inconclusivo pela perícia, e 10 munições calibre 357, também foram apreendidos.

Seis suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia de Barra do Piraí. No entanto, apenas um adolescente, que não teve a idade divulgada, foi apreendido. O flagrante aconteceu após denúncia recebida pelo Serviço Reservado da PM. De acordo com os agentes, o menor foi visto se desfazendo de uma sacola com parte dos entorpecentes ao notar a presença dos policiais.

O caso foi registrado na 88º DP (Barra do Piraí).