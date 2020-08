Menor é aprendido com drogas após tentar fugir de PMs em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 15:01 horas

Volta Redonda – Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido na madrugada desta sexta-feira, dia 7, com drogas em Volta Redonda. Ele estava na Rua Andrelândia, na localidade conhecida como Borelzinho, no bairro Minerlândia, quando fugiu para um matagal, junto com um comparsa, ao notar a aproximação de policiais militares.

Os suspeitos entraram em uma área de mata, onde o menor foi encontrado. A outra pessoa consegui fugir.

Com o adolescente foram encontrados 224 pinos de cocaína, 71 trouxinhas de maconha, rádio e R$ 48.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).