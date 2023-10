Menor é baleado durante troca de tiros com a PM na Colônia

Barra Mansa – Um menor de 15 anos foi baleado no fim da tarde desta segunda-feira (2), ao tentar enfrentar policiais da 2ª Cia da PM de Barra Mansa. O caso aconteceu na rua 13 no bairro Novo Horizonte, região da Colônia Santo Antônio. Um outro homem, já identificado, conseguiu escapar do cerco. O menor foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia e não corre risco de morte.

Segundo apurado pela reportagem, os policiais estariam atendendo uma denúncia de que homens ligados ao crime organizado estariam vendendo drogas na rua. No momento em que chegaram ao local, os agentes foram recebidos a tiros e teriam sido obrigados a revidar.

Após os disparos, os policiais fizeram uma varredura na região e localizaram o menor baleado com um revólver calibre 38, 69 pinos de cocaína, 51 unidades de crack e 14 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na 90ª DP.