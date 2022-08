Menor é baleado em Três Rios

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 09:26 horas

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão da PM procuraram desde domingo (14) por dois homens, suspeitos de tentativa de homicídio. A vítima foi um menor de 13 anos, que foi atingido com tiro na perna quando estava na Rua Santo Antônio, no bairro Triângulo, em Três Rios.

O garoto disse que dois homens passaram numa moto e atiraram na perna dele. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. O crime foi registrado na 108º DP (Três Rios).