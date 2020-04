Menor é detido por suspeita de tráfico em frente de casa

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 08:46 horas

Resende – Um jovem, de 17 anos, foi detido na noite desta segunda-feira, dia 13, por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, policiais do 37º BPM apreenderam 20 pinos de cocaína, três tiras de maconha, um aparelho celular, além de R$150,00 em espécie. O flagrante aconteceu na Rua Um, na Baixada Olaria, em Resende.

De acordo com a ocorrência, após receber denúncia informando que o suspeito estaria em frente sua residência, vendendo drogas, a PM foi ao local e ao chegar, viu o rapaz fugindo, correndo para dentro do imóvel. A PM afirma que após ser ignorada durante a tentativa de conversar com o suspeito, entrou no imóvel e encontrou o rapaz dentro do quarto, fingindo estar dormindo. Durante a abordagem, a PM encontrou pinos de cocaína caídos no chão da casa. Após buscas, o restante de todo material apreendido foi encontrado no imóvel.

Após o flagrante, o pai do suspeito foi chamado e solicitado que acompanhasse o menor e os agentes até a 89ª DP (Resende) para que a ocorrência fosse registrada. Após serem ouvidos, pai e filho foram liberados.