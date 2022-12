Menor é detido por tráfico de drogas em Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 10:43 horas

Pinheiral – Um menor, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas, no Morro do Cruzeiro, em Pinheiral. O adolescente estava em posse de 54 gramas de cocaína, acondicionadas em três pinos. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 7.

A Polícia Militar chegou até o menor após denúncias de tráfico de drogas na localidade. Com a descrição do suspeito, os agentes abordaram o adolescente. Em buscas pelo local, foram encontrados pinos de cocaína escondidos no tronco de uma árvore.

O menor já tem passagens pela polícia pelos crimes de posse, tráfico de drogas e associação ao tráfico. O caso foi registrado na 101ª DP.