Menor é flagrado com pistola por agentes UPP de Angra

Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 17:35 horas

Angra dos Reis – Um menor de 17 anos foi apreendido na noite de domingo (11) em Angra dos Reis, portando uma pistola com 12 munições. Ele foi capturado na localidade conhecida como “predinhos da Banqueta” por policiais militares que verificavam denúncias sobre tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia de Angra (0300 253 1177).

A equipe da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Parque Belém informou que, quando os agentes passavam pelo local, avistaram o suspeito com um rádio transmissor em uma das mãos e uma pistola na outra. Ele foi rendido e encaminhado, juntamente com o material apreendido à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale frisar que a população pode contribuir com o trabalho da polícia, denunciando de forma anônima, qualquer atividade criminosa em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.